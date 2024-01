Domus Valuas benoemt nieuwe commissaris

Katinka Reuling is per 8 januari toegetreden tot de raad van commissarissen van Domus Valuas. Zij neemt het stokje over van Albert Arp.

Voor Albert Arp zit na acht jaar zijn wettelijke termijn erop. Katinka Reuling was eerder directeur bij TIO Business School en voorzitter van de raad van bestuur bij kinderopvangorganisatie Partou.

Marijke van Putten, voorzitter van de raad van commissarissen, is blij met de komst van Reuling: “Wij zijn enthousiast over de komst van Katinka en kijken uit naar haar frisse blik en waardevolle input.”

Domus Valuas

Domus Valuas is een woonzorgorganisatie voor kleinschalig wonen met zorg. De organisatie, die zich richt op luxe wonen, is in 2022 ontstaan na een fusie tussen Domus Magnus (opgericht in 2004) en Valuas Zorggroep (opgericht in 2011). Het bedrijf heeft 31 locaties verdeeld over acht provincies, 800 bewoners en circa 1.500 medewerkers.