Domus Valuas heeft nieuwe bestuurder

Jansen volgt Mariska Tichem op, die haar werkzaamheden voor Domus Valuas heeft afgerond. De raad van bestuur bestaat met de komst van Jansen uit drie personen: Inge van den Boom, Erik van den Boom en Jack Jansen.

Domus Valuas

Domus Valuas is ontstaan door de fusie in 2022 tussen Domus Magnus (opgericht in 2004) en Valuas Zorggroep (opgericht in 2011). Gezamenlijk heeft het bedrijf 31 locaties verdeeld over acht provincies en biedt het zorg en service aan 800 bewoners en met circa 1.500 medewerkers. Marijke van Putten, voorzitter van de raad van commissarissen: “We kijken uit naar een succesvolle samenwerking. Zijn achtergrond en expertise passen uitstekend bij de doelen en visie van Domus Valuas.”