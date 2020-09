Donkervoort stopt als directeur KPN Health

Dat heeft KPN Health op 1 september bekend gemaakt. Het is nog niet duidelijk wie Donkervoort gaat opvolgen.

Kees Donkervoort blijft actief bij Sioo en De Baak als docent van bestuurdersopleidingen voor aankomend bestuurders in cure en care, in toezichthoudende functies bij Vilans en Alliade en in de TaskForce ‘Samen Vooruit’ om gegevensuitwisseling in de zorg te versnellen.

“Wij danken Kees hartelijk voor zijn uitstekende werk voor KPN en we zijn er zeker van dat we elkaar in de toekomst weer tegenkomen op onze reis om de Nederlandse zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen door digitalisering!”, zegt Marieke Snoep, Chief Business Market en lid raad van bestuur van KPN.