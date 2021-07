Door datalek zijn vaccinatiegegevens zonder toestemming verspreid

Door een fout in het systeem van de huisartsen zijn de vaccinatiegegevens van honderden patiënten zonder toestemming gedeeld met het RIVM. Waarschijnlijk zijn er in totaal zo’n zeventig huisartsenpraktijken bij betrokken.

Dat blijkt uit navraag van BNR bij de betrokken organisaties. Na eerdere problemen met het vastleggen van vaccinaties in het centrale register van het RIVM, is ditmaal informatie van zo’n zevenhonderd mensen zonder toestemming verspreid. Vijfhonderd mensen hebben nadrukkelijk aangegeven dat hun gegevens net mogen worden gedeeld. Van tweehonderd geprikten is onbekend of ze toestemming hebben gegeven.

Softwareprobleem

De reden is een fout in het huisartsensysteem. De ontwikkelaar zegt dat het om een tijdelijk softwareprobleem gaat en dat inmiddels is verholpen. Ook het GGD sluit niet uit dat een datalek kan voorkomen. Het RIVM bevestigt dat zij onterecht persoonsgegevens hebben ontvangen. Volgens een woordvoerder gebeurt dit vaker en probeert het RIVM de gegevens zo snel mogelijk te verwijderen.