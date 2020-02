Doorstart noodlijdende jeugdzorg in Hoenderloo van de baan

De zorg voor jongeren met complexe problemen verdwijnt uit het Gelderse Hoenderloo en omgeving. Een doorstart ter plaatse is niet realistisch, concludeert minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Voor de jongeren die er verblijven is een nieuwe plek gevonden, al moeten zij daar zelf nog wel mee instemmen.

De zorginstelling waar de zogeheten Hoenderloo Groep toe behoort, Pluryn, wil de vestiging sluiten omdat het veel steken zou laten vallen en te duur zou zijn. Een groep medewerkers in Hoenderloo wil faillissement aanvragen en vervolgens een doorstart maken, maar daar ziet De Jonge geen ruimte voor. Ook al vroeg een flink deel van de Tweede Kamer hem zich in te spannen voor zo’n doorstart.

Bankroet

De minister wijst erop dat een bankroet grote onzekerheid betekent voor jongeren, ouders en personeel. Vaste krachten zoeken dan een nieuwe baan en andere medewerkers krijgen niet doorbetaald en blijven misschien weg. Bovendien zou dat een strop zijn voor het al noodlijdende Pluryn, waardoor de veel grotere moederorganisatie in doodsnood zou kunnen komen.

Niet goed onderbouwd

Het doorstartplan is niet goed onderbouwd en gedekt, vinden Pluryn, de gemeenten en andere betrokkenen. Het maakt ook niet duidelijk of de zorg en het onderwijs voor de jongeren in goede handen zou zijn, zeggen de verantwoordelijke inspectiediensten.

Extra plaats

Het is “het meest reëel” om de kennis en kunde van de Hoenderloo Groep onder te brengen op andere vestigingen van Pluryn, schrijft De Jonge aan de Kamer. In andere vestigingen is extra plaats gemaakt, waar de jongeren terechtkunnen die komende zomer nog niet klaar zouden zijn met de zorg of het onderwijs die ze in Hoenderloo kregen.

Vastgoed

Het terrein en de gebouwen van de Hoenderloo Groep op de Veluwe, waarvan een deel al sinds de negentiende eeuw voor de opvang van jongeren met problemen wordt gebruikt, zijn veel geld waard. Sommige partijen in de Kamer vragen zich af of Pluryn zich daardoor niet heeft laten leiden en vakbond FNV trekt die conclusie zelfs al. Kwetsbare kinderen met complexe problematiek en medewerkers zijn geslachtofferd voor vastgoed, aldus FNV. (ANP)