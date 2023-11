Dorien Zwart benoemd tot hoogleraar huisartsengeneeskunde

De benoeming van Dorien Zwart aan het UMC Utrecht is op 1 november ingegaan. Het UMCU wil hiermee de huisartsgeneeskunde als academische discipline versterken.

Zwart werkt aan toekomstbestendige huisartsgeneeskunde door het initiëren, uitvoeren en ondersteunen van toegepast klinisch onderzoek en wetenschappelijk onderwijs. Ze doet dat in co-creatie met patiënten, in een interdisciplinair onderzoekteam en in nauwe samenwerking met professionals uit het regionale zorgnetwerk.

Patiëntveiligheid

Als ‘clinical researcher’ heeft Dorien Zwart in de afgelopen tien jaar onderzoek gedaan naar de top drie patiëntveiligheidsonderwerpen in de eerstelijnszorg: risico’s bij diagnostiek en triage, bij transmurale overdracht en bij medicatiegebruik. Haar werk heeft bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van huisartsenzorg en transmurale netwerkzorg.

Zwart: “Ik ben verheugd en vereerd met deze benoeming. Het stelt me in staat om mijn missie voort te zetten: het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorginnovaties die huisartsenzorg versterken en optimale netwerkzorg dienen.”

POINT

Een project waaraan de nieuwe hoogleraar de afgelopen jaren heeft gewerkt, is het POINT-onderzoek. Samen met hoogleraren Niek de Wit en Marcel Bouvy onderzocht zij hoe de medicatieveiligheid in de huisartsenpraktijk verbeterd kon worden door een apotheker toe te voegen aan het huisartsenteam. Momenteel loopt er een vervolgproject, gefinancierd door GGG-ZonMw, dat zich richt op het invoeren van het POINT-model in de Nederlandse eerstelijnszorg.