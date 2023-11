Dorine Manson benoemd tot directievoorzitter KWF Kankerbestrijding

Per 1 januari 2024 treedt Dorine Manson toe tot de directie van KWF. Zij volgt daarmee vertrekkend directeur Johan van de Gronden op. Samen met Carla van Gils vormt zij vanaf dan de tweehoofdige directie.

Manson heeft ruime ervaring in het besturen van zowel publieke, private als maatschappelijke organisaties. Ze was onder meer directeur van Vluchtelingenwerk Nederland en de Postcode Loterij. “Meer dan eens heeft zij geopereerd in complexe krachtenvelden. Dit maakt haar zeer geschikt om deze uitdagende functie te bekleden”, zo laat KWF Kankerbestrijding weten.