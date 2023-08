Drechtzorg brengt met data vraag ouderenzorg in kaart

Het transmurale samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Zuid, stichting Drechtzorg, en vvt-alliantie Waardenland hebben de behoefte aan ouderenzorg in deze regio nauwkeurig in kaart gebracht.

Hoeveel levensloopbestendige woningen zijn er precies nodig? In welke wijk ontstaat de grootste vergrijzing? Zijn er voldoende supermarkten, huisartspraktijken en bushaltes op loopafstand?

Ines Pruijt is manager van Drechtzorg en de projectleider van deze Woonzorgwijzer Plus: “Met één druk op de knop kunnen betrokken partijen zien wat de demografische gegevens zijn van een bepaalde wijk, waar in de toekomst behoefte aan gaat zijn en waar eventuele problemen te verwachten zijn. Het geeft je een kijkje in de toekomst, waardoor het maken van een beleidsplan veel doelmatiger kan”, verduidelijkt zij.

Openbare databronnen

Arjan van den Oever, adviseur van het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen, ziet dat de grote hoeveelheid openbare databronnen in de nabije toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. “Er zijn heel veel openbare bronnen met een schat aan data. Data wordt steeds belangrijker bij het opstellen van beleid en het maken van woonplannen in de toekomst.”