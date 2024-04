‘Drentse Droom’ moet meer gezonde levensjaren brengen

Drenthe heeft naar eigen zeggen als eerste regio in Nederland een werkagenda opgesteld, de Gezonde Marke. Dat is een concreet plan om de druk op zorg en welzijn te verlagen en de beweging van zorg naar gezondheid te maken.

Een van de doelen uit de werkagenda is dat in 2040 kwetsbare groepen tien gezonde levensjaren erbij hebben gekregen.

Meer dan vijftig projecten, initiatieven en transformatieprogramma’s, verdeeld over zes hoofdthema’s, zijn opgenomen in deze werkagenda. Per onderdeel wordt duidelijk gemaakt wat het inhoudt, aan welk doel het bijdraagt, wie de initiatiefnemer is, welke partijen betrokken zijn, waar de financiële middelen vandaan komen en wat de planning en randvoorwaarden zijn.

Andere voorbeelden zijn: versterking van de eerstelijnszorg, het opzetten van ketenzorg voor valpreventie, het inzichtelijk maken van wachttijden in de zorg en het organiseren van regionaal werkgeverschap.

Regioplan als basis

Onder de vlag van het samenwerkingsverband Gezonde Marke hebben verschillende partijen in de zorg- en welzijnssector, inwoners, gemeenten en zorgverzekeraars deze werkagenda opgesteld. Het Regioplan Drenthe, vastgesteld eind december 2023, vormde de basis voor de werkagenda. De Gezonde Marke krijgt een vaste uitvoeringsorganisatie.