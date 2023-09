Drentse zorgorganisaties starten nieuwe gezamenlijke thuismonitoring bij COPD-patiënten

Een groep Drentse zorgverleners is begonnen met een nieuwe methode om op afstand patiënten met CPOD te monitoren. Daardoor kunnen mensen gebruikmaken van thuismonitoring, ongeacht van de vraag of ze bij de huisarts of in het ziekenhuis onder behandeling staan.

Het project is een samenwerking tussen het WZA, Gezondheidscentrum Noorderpark, huisartsenpraktijk Dwingeloo, Dokter Drenthe en Naast-ZCN (Zorgcentrale Noord). Verbindende schakel is de Thuismeten-app van softwareleverancier Luscii. Daar vullen patiënten vragenlijsten en meetuitslagen in en krijgen ze informatie en adviezen op maat aangeboden.

Afspraken

De ingevoerde gegevens worden gemonitord door Naast-ZCN, als de gegevens daar aanleiding toe geven neemt een medewerker contact op met de patiënt. Indien nodig wordt de hoofdbehandelaar in de huisartsenpraktijk of op longpoli ingeschakeld. Wanneer dat gebeurt hebben de organisaties onderling afgesproken. Door deze werkwijze maakt het niet meer uit of een patiënt onder behandeling staat bij de huisarts of de specialist in het ziekenhuis om gebruik te kunnen maken van thuismonitoring.

Meer regie

“Door deze manier van thuismonitoring krijgt iemand met COPD veel beter inzicht in zijn of haar ziekte en kan hij of zij daardoor veel meer zelf de regie nemen”, zegt transmuraal coördinator Tanje Zwanenburg. “Door de gezamenlijke monitoring kunnen we bijvoorbeeld vroegtijdig longaanvallen signaleren en zorg leveren op het juiste moment door de juiste zorgverlener. Op die manier hopen we de chronische aandoening stabiel te houden.”

Bij de lancering van het project waren onder meer Jan Broekema (wethouder van de gemeente Assen), Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning in Drenthe) en een afvaardiging van Zilveren Kruis aanwezig om de samenwerking een warm hart toe te dragen.