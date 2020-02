Drie Brabantse organisaties voor ouderenzorg mogen fuseren

De drie organisaties bieden verpleeghuiszorg en andere vormen van ouderenzorg aan in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem. De ACM heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de fusie op het gebied van geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf.

“Patiënten en hun familie of mantelzorgers hebben een sterke voorkeur voor een zorglocatie in de eigen gemeente als ze zoeken naar een plek voor revalidatiezorg of eerstelijnsverblijf”, stelt de marktwaakhond daarbij. “Aangezien de drie instellingen op dit gebied niet in dezelfde gemeenten actief zijn, verminderen als gevolg van de fusie de keuzemogelijkheden voor veel patiënten niet. En voor patiënten in gemeenten waar geen zorglocatie is, zijn er naast zorglocaties van deze drie partijen voldoende vestigingen van andere aanbieders in de omgeving waar zij terecht kunnen. Ook zorgverzekeraars zien dat er voldoende alternatieven zijn. Zorgverzekeraars kunnen daardoor met de fusiepartijen goede afspraken blijven maken over prijs, kwaliteit en doelmatigheid.”

Vertrouwde locaties

De bestuurlijke fusie zal per 31 maart worden gerealiseerd, laten de drie organisaties weten. Op 1 januari 2021 willen ze juridisch fuseren en als één zorgorganisatie verder gaan. De nieuwe organisatie zal met ruim 3500 medewerkers en meer dan 2000 vrijwilligers voor zo’n 3500 cliënten zorgen.

Voor cliënten en medewerkers zal er weinig veranderen. Zij blijven op hun vertrouwde locaties. “We doen ons best om de fusie zo rustig mogelijk te laten verlopen. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers hechten aan de cultuur en couleur locale van hun zorglocatie. Ook wij vinden de eigenheid van de locaties belangrijk. Het is juist mooi dat er verschillen zijn. Die zullen zeker blijven”, zegt Annet Boekelman, bestuurder Volckaert.