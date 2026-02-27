Skipr

Drie nieuwe Kamerleden in parlementaire enquêtecommissie corona

,

Drie nieuwe Kamerleden gaan meehelpen bij de parlementaire enquête over de coronacrisis.

Dat zijn Dion Huidekooper (D66), André Poortman (CDA) en Annelotte Lammers (Groep Markuszower), maakte Kamervoorzitter Thom van Campen donderdag bekend. D66’er Henk-Jan Oosterhuis gaat juist uit de commissie.

Coronacrisis

De commissie heeft de opdracht om te onderzoeken hoe de overheid in de coronacrisis afwegingen heeft gemaakt tussen volksgezondheid en andere belangen. Ook de manier waarop de overheid is omgesprongen met grondrechten en de rol die de zorg speelde in crisisbesluiten worden onderwerp van onderzoek.

Nieuwe commissieleden

Kort na de verkiezingen zat de commissie met nog maar drie leden, nu is dat aantal weer uitgebreid tot vijf. Poortman zit sinds dinsdag in de Tweede Kamer. Hij kwam op de plek van een van de CDA’ers die het kabinet is ingegaan. De andere twee nieuwe commissieleden zitten sinds de verkiezingen in de Kamer.

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie trok zich vorig jaar terug uit de parlementaire enquêtecommissie. Kamerlid Gideon van Meijeren verweet de commissie onder meer “sturing, controle en manipulatie”. Commissievoorzitter Daan de Kort (VVD) noemde de beschuldigingen “bezijden de waarheid”.

Met alle vertrekkende leden is De Kort de enige die er sinds het begin van de commissie bij is. (ANP)

