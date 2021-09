Drie overnames maken SDB Groep prominenter op zorgsoftware-markt

Met de overname van CPM4Care en Infent verstevigt SDB Groep zijn positie op het gebied van business intelligence (BI)-oplossingen voor de zorg. Het Woerdense CPM4Care ontwikkelt diverse tools om de business performance van zorginstellingen te verbeteren, zoals een zorgdashboard en een budgetplanningtool. Infent uit Nieuwegein is gespecialiseerd in BI-oplossingen voor de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en revalidatie en is sterk in forecasting, KPI tooling en master-datamanagement. KindPlanner ontwikkelt software voor planning en facturatie, waarvan zo’n honderd kinderopvangbedrijven gebruik maken.

Ambitie als marktleider

De uitbreiding van SDB Groep past bij de ambitie om marktleider te worden in softwareoplossingen voor de Nederlandse sector zorg en welzijn. “Wij willen de zorgprofessional administratief ontzorgen met innovatieve software en de gewonnen tijd daar laten terechtkomen waar die het hardst nodig is: bij de cliënt”, zegt COO Vincent van Staalduinen daarover. Twee jaar geleden nam SDB Groep al Reports over, een aanbieder van data analytics-software. Investeerder Main Capital zorgt voor de financiële slagkracht waarmee SDB Groep zich steeds verder ontwikkelt als leidende speler op de markt voor software in de zorg.