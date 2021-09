Drie zorgbestuurders verdacht van tonnen aan pgb-fraude

Interessant voor u

Nieuws Vooral jongeren laten zich nu vaccineren Vooral mensen van 18 tot en met 35 jaar hebben zich in de afgelopen dagen laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit geldt ook voor de gemaakte afspraken voor een eerste prik. Lees verder

Nieuws EU komt met nieuwe autoriteit voor pandemiebestrijding Een nieuwe EU-instantie moet de EU gaan wapenen tegen de volgende pandemie. HERA moet virussen die op de loer liggen sneller opmerken en daarvoor waarschuwen. Zo moeten ook tekorten aan mondkapjes, medicijnen of vaccins worden voorkomen. HERA krijgt een miljard euro per jaar voor haar taken, meldt Europa.nu. Lees verder

Nieuws SDB Groep pakt koppositie met drie overnames SDB Groep neemt een drietal Nederlandse softwarebedrijven over. Met de overnames van CPM4Care en Infent wordt SDB marktleider in de Business Intelligence (BI)-oplossingen voor de zorg. Met de overname van KindPlanner wil SDB een strategische positie in de markt voor kinderopvang innemen. Lees verder

Nieuws Coen van de Louw wordt toezichthouder Omring en Vrijwaard Coen van de Louw (57) treedt toe tot de raad van toezicht van zorgorganisaties Omring en Vrijwaard. Lees verder