Driekwart huisartsen vindt werkdruk te hoog

Huisartsen zitten met hun handen in het haar om de bezetting in hun praktijk rond te krijgen. Door inhaalzorg en een stijgende zorgvraag is de werkdruk voor de meeste huisartsen toegenomen. Driekwart vindt die werkdruk te hoog.

Dat blijkt uit onderzoek van de LHV. Voorzitter Mirjam van ’t Veld: “Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en er zijn nauwelijks mogelijkheden om te herstellen. We moeten deze negatieve spiraal doorbreken, als we de huisartsenzorg toegankelijk willen houden”.

“In het onderzoek tonen huisartsen zich terecht trots op hun veerkracht en op die van hun team”, zegt Van ’t Veld. “Maar daarnaast spreken ze vooral unaniem hun vermoeidheid en zorgen voor de toekomst uit. Ze maken zich zorgen over hun eigen welzijn en dat van hun team.”

Basis gezondheidszorg

De huisarts staat met zijn team aan de basis van de gezondheidszorg in ons land, stelt de LHV. “We roepen politiek en samenwerkingspartners op om de huisarts te helpen om die basis te bewaken”, aldus Van ’t Veld: “Bij het omvangrijke takenpakket van huisartsen passen geen extra of nieuwe taken. Iedere patiënt heeft immers recht op voldoende tijd en zorg van zijn huisarts.”

Het werk van huisartsen is in de afgelopen anderhalf jaar flink veranderd. Sommige veranderingen blijven en huisartsen pakken de komende maanden met name de fysieke consulten, de sociale visites en de nascholingen weer meer op. Het contact met patiënten via e-consult is een blijvertje, zo geven veel huisartsen aan.