Driekwart Nederlanders wil betalen voor andermans zorg

Een ruime meerderheid, 72 procent, van de Nederlanders is bereid te betalen voor zorg die alleen anderen gebruiken. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel van kennisinstituut Nivel. Opvallend is dat de solidariteit onder 65-plussers is gekelderd.

De solidariteit onder de Nederlanders lijkt daarmee stabiel. In de vorige meting, over 2017, gaf 74 procent aan te willen betalen voor andermans zorg.

Opvallend is dat ouderen (65 jaar) minder solidair zijn dan jongeren en mannen hoger scoren dan vrouwen. Verder geldt dat hoe hoger het inkomen is, hoe hoger de bereidheid om te betalen voor anderen wordt.

Dieptepunt in 2015

Het Nivel begon in 2013 om het jaar de solidariteit te meten. Het dieptepunt was in 2015. Toen gaf 63 procent van de ondervraagden aan te willen betalen voor behandelingen die men zelf niet nodig heeft.