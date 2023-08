Driestroom-bestuurder Hans van Gestel overleden

Van Gestel is op 5 augustus onverwachts overleden, laat zijn partner weten. “Hans was mijn grote liefde, de beste papa van de wereld, de liefste broer en voor velen een goede vriend, collega of relatie. Wij missen hem nu al enorm maar zijn onwijs dankbaar voor de prachtige jaren die we samen hebben mogen meemaken.”

Van Gestel werkte bijna negen jaar bij zorgorganisatie Driestroom in de regio Arnhem-Nijmegen. Vanaf 2021 was hij lid van de raad van bestuur. “Een bestuurder met het hart op de goede plek voor de mensen die ondersteund worden door Driestroom, de medewerkers en alle andere betrokkenen bij Driestroom”, laat toezichthouder Aad Koster in een reactie weten. “Warm, zeer betrokken, toegankelijk, respectvol naar een ieder, open en eerlijk. Altijd fijne en constructieve samenwerking met ons in de rvt. Wij wensen Myrka en de kinderen veel sterkte en liefde toe.”