Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht gaan samen verder als Vereen

De partijen willen ook juridisch te fuseren. Met de start van deze gezamenlijke beweging en de nieuwe naam wordt deze stap nog niet formeel gezet. De organisatienamen Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht blijven, naast Vereen, vooralsnog bestaan.

Vereen

Doel van de fusie is om van regio Zwolle de regio te maken om goed oud te worden op eigen wijze. Bestuurder Frank Kodden: “We zetten met Vereen samen een stap naar voren. Daar is nu het moment voor. We komen onder één naam in beweging. Dit doen we met de samenleving, met ouderen, hun naasten, hun vrienden en buren. En onze medewerkers en vrijwilligers. Samen gaan wij verder en staan wij sterker in de uitdagende opgave om ouder worden op eigen wijze te ondersteunen.”