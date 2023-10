Drukke tandarts ziet kwetsbare oudere niet meer

Tandarts en hoogleraar gerodontologie Anita Visser behandelt kwetsbare ouderen thuis en treft daar vaak verwaarloosde gebitten aan. Afgebroken tanden en kiezen, ontstekingen of kapotte kunstgebitten zijn geen uitzondering, omdat bijvoorbeeld goed poetsen en onderhoud lastig zijn voor wie oud en ziek is.

“Deze mensen kunnen niet meer zelf naar de tandartspraktijk komen. En de tandarts komt ook niet naar jou, zo druk is die”, zegt Visser. Nederland telt nu een kleine 700.000 thuiswonende 75-plussers, in 2030 zijn dat er een miljoen. De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. Voor wie in een verpleeghuis woont, is tandzorg wettelijk geregeld. (ANP)