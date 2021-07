Drukte bij verschillende GGD-testlocaties

In verschillende regio’s in het land is het volgens de koepelorganisatie van GGD‘en erg druk in de coronateststraten. Het aantal testafspraken neemt overal toe, maar vooral in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Brabant is het druk, aldus een woordvoerster. De organisatie maakt zich zorgen over het rap toenemende aantal besmettingen.

“Je wilt dat het onder controle gehouden kan worden”, legt de woordvoerster van GGD GHOR Nederland uit. “Daarvoor moet je erbovenop zitten, zodat je ook het bron- en contactonderzoek goed kunt blijven uitvoeren. Het is zorgwekkend dat er in het hele land besmette mensen in uitgaansgelegenheden rondlopen.”

Voldoende testcapaciteit

Woensdag werden bijna 3700 positieve testuitslagen gemeld. Ondanks het snel oplopende aantal besmettingen is er in alle regio’s nog voldoende testcapaciteit, aldus de koepelorganisatie. “We kunnen dit aan.” Ook het bron- en contactonderzoek kan op dit moment nog volledig worden gedaan. “We zijn flexibel en kunnen de capaciteit opschalen als dat nodig is”, aldus de woordvoerster. Dat is op dit moment niet het geval.

Er zijn ruim tweehonderd GGD-testlocaties verspreid over het hele land. Het kan zijn dat sommige locaties afgelopen tijd de deuren wat eerder sloten, vanwege het lage aantal besmettingen. De openingstijden worden weer verruimd als dat wenselijk is. Ook kunnen er extra mobiele testlocaties worden ingezet, aldus de koepelorganisatie. “We zijn inmiddels zo gewend aan het op- en afschalen. Dat is allemaal niet het probleem.” (ANP)