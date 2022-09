D&S realiseert zorgwoningen in historisch kasteel Ederveen

Dat meldt D&S op haar website. Rodenburg, specialist in zorgcomplexen, start deze maand de bouwwerkzaamheden. De oplevering is in augustus 2023 gepland. Kasteel Bruinhorst zal met nieuwbouw verbonden worden met het koetshuis. Op die manier kunnen in totaal veertien woonzorgeenheden in de twee historische gebouwen worden gerealiseerd. Die worden verhuurd aan Nieuw Bosschzicht Wonen & Zorg.