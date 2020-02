DSW keert zich tegen Orthopedisch Centrum Reinier Haga

Zorgverzekeraar DSW vindt dat het bijna voltooide Orthopedisch Centrum in Zoetermeer beter kan worden gebruikt als start voor de noodzakelijke nieuwbouw van het LangeLand Ziekenhuis. Het Orthopedisch Centrum is een samenwerkingsverband van de Reinier Haga Groep.

Andere functie

“Ik vind dat het Orthopedisch Centrum een andere functie moet krijgen”, zegt directeur Aad de Groot op Zorgvisie. “Dat kan betekenen dat de orthopeden van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en Haga Ziekenhuis in Den Haag niet naar Zoetermeer gaan. Ik heb grote twijfels of we voor dat centrum voldoende patiënten gaan krijgen.”

Laag-complex

De Groot acht het gebouw beter geschikt om er de laag-complexe zorg van LangeLand onder te brengen. Het gebouw is met een oppervlakte van 7000 vierkante meter het grootste orthopedisch centrum van Nederland. Het centrum opent op 29 juni en er is ruimte voor 150 medewerkers.

