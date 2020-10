DSW komt met premieprimeur boven kabinetsraming

De premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden bedraagt in 2021 124,50 euro per maand. Dit komt neer op een premiestijging van 6,50 euro per maand. Dit is hoger dan de vijf euro waar het kabinet op Prinsjesdag nog rekening mee hield.

Al jaren lang maakt DSW als eerste zorgverzekeraar de nieuwe premies bekend maakt. Andere zorgverzekeraars volgen in de regel snel. Het kabinet gaf op Prinsjesdag aan te rekenen op een gemiddelde premiestijging van 5 euro per maand. DSW zit hier nu dus anderhalve euro boven. Per jaar komt dit neer op een stijging van 78 euro.

Loon- en prijsstijgingen

De premiestijging wordt volgens DSW veroorzaakt door de groei van de zorgkosten, terwijl er nog maar zeer beperkt ruimte is om reserves in te zetten om de premiestijging te beperken. Als belangrijkste redenen voor de groei van de zorgkosten noemt DSW de loon- en prijsstijgingen in de zorg en een toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Deze kostenposten beslaan omgerekend 4,50 van de premiestijging.

Krappe reserves

De rest van de premiestijging is terug te voeren op de beperkte reserves. Ondanks de krappe reserves heeft DWS toch nog op maandbasis twee euro per premiebetaler uitgetrokken om de premiestijging te dempen.

Coronakosten

De verwachte zorgkosten voor 2020 lijken volgens DSW ondanks de corona-epidemie beperkt te stijgen. Vooralsnog worden de corona gerelateerde kosten grotendeels gecompenseerd door lagere kosten voor de reguliere zorg. Hoewel de ontwikkeling van zorgkosten in 2021 met meer onzekerheden omgeven is dan in andere jaren, kiest DSW ervoor om ook dit jaar al op de vierde dinsdag van september de zorgpremie bekend te maken.

Eigen risico

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op 375 euro en blijft daarmee tien euro lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.