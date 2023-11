DSW moet gedwongen preferentiebeleid voeren

“Een uitspraak waar wij niet achter staan. Het betekent namelijk dat bepaalde geneesmiddelen door ons aangewezen moeten worden als voorkeursgeneesmiddel. Dat vinden we geen goede zaak”, schrijft de zorgverzekeraar. De uitspraak van de rechter was afgelopen 7 november.

Preferentiebeleid

Bij een preferentiebeleid worden bepaalde geneesmiddelen als voorkeursgeneesmiddel aangewezen en vervolgens verstrekt door de apotheker. Dat is anders dan onze huidige werkwijze, waarbij de apotheker zelf bepaalt welk merk uit een groep onderling vervangbare medicijnen, een zogenoemd cluster, wordt verstrekt.

“Wij hebben altijd gestreden tegen het preferentiebeleid omdat het de keuzevrijheid van verzekerden beperkt. Iets waar we ons juist altijd hard voor maken, ondanks dat dit betekende dat we hogere kosten maakten. Ook veroorzaakt dit beleid tekorten van bepaalde geneesmiddelen. We zijn er dus altijd fel op tegen geweest, maar we kunnen niet anders door deze uitspraak. DSW moet nu ook een preferentiebeleid gaan voeren”, zegt DSW-directeur Aad de Groot.

Apotheker moet bepalen

De keuze voor een geneesmiddel hoort bij de apotheker te liggen en niet bij de zorgverzekeraar volgens De Groot. “Het is voor ons helaas niet mogelijk aan het huidige beleid vast te blijven houden, omdat de kosten daarvan een te groot effect hebben op de premie voor al onze verzekerden.”