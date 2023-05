DSW schort betaling op aan huisartsenpraktijk Centric Health

Huisartsenpraktijk Acacialaan in Pijnacker (Zuid-Holland) van Centric Health – grotendeels gefinancierd door private investeerders – werd onlangs door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de vingers getikt omdat die “ernstige tekortkomingen” vaststelde “die leiden tot een groot risico voor de patiëntveiligheid”.

DSW stopt betalen

De preferente zorgverzekeraar DSW heeft, vanwege deze misstanden, de betaling aan de huisartsenpraktijk opgeschort. De praktijk meldde op de website – in een inmiddels verwijderd bericht – dat DSW “gelden heeft teruggevorderd” van Centric Health “omdat zij hebben vastgesteld dat wij niet dát hebben geleverd wat wij toegezegd hebben”. DSW bevestigt dit tegenover Medisch Contact. “Tot op heden is gebleken dat Centric Health niet voldoet aan de voorwaarden van declareren van de inschrijftarieven. Voor DSW is dit aanleiding om hiernaar te handelen”, aldus DSW. DSW gaat mogelijk de betaling hervatten zodra de geleverde zorg weer voldoet.

Centric Health niet bereikbaar

Onlangs meldde DSW naar oplossingen te zoeken om de continuïteit van (spoed)huisartsenzorg voor z”n verzekerden te kunnen garanderen. In een brief aan de verzekerden meldt DSW dat er inmiddels afspraken zijn gemaakt met de huisartsenpost Delft. Deze “achterwacht” is een noodoplossing waar patiënten terechtkunnen als de huisartspraktijk van Centric Health niet bereikbaar of beschikbaar is. Volgens DSW is hier nog weinig gebruik van gemaakt