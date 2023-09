DSW: zorgpremie over vijf jaar naar 200 euro

Zorgverzekeraar DSW verhoogt de zorgpremie met een recordbedrag van 11,50 euro. De verzekerden moeten volgend jaar 149 euro betalen: dat is een stijging van 8,2 procent. Bestuursvoorzitter De Groot verwacht dat als we nu niets doen aan de voortdurende prijsstijgingen de premie binnen vijf jaar de 200 euro zal aantikken.

“DSW luidt de noodklok en is van mening dat voor de verzekerden de grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg bereikt zijn. Het roer moet drastisch om, zodat de toegankelijkheid van de zorg ook in de toekomst kan worden gewaarborgd”, aldus bestuursvoorzitter Aad de Groot.

De afgelopen jaren deed de Schiedamse zorgverzekeraar een beroep op de reserve om een deel van de premiestijging te dempen, vorig jaar was dat 2 euro. Daar is nu een einde aan gekomen: “We hebben de bodem van onze reserves bereikt”, zegt De Groot: “We kunnen niet meer bijpassen. Dat is voor het eerst in vele jaren.”

Duurdere behandelingen

Het grootste deel van de premiestijging komt door de hogere personeelskosten door gestegen cao-lonen en meer zzp’ers. Ook rekent DSW op meer behandelingen en vooral duurdere behandelingen. Hij wijst op de duurdere hulpmiddelen, zoals glucosemeters voor diabetespatiënten: “Die zijn beter, maar wel een stuk duurder.”

“Deze premiestijgingen zijn op lange termijn niet meer houdbaar. Ze zullen leiden tot een grotere druk op de solidariteit, meer zorgmijders en een groeiende gezondheidskloof”, stelt De Groot. “Uiteindelijk betekent dit dat de zorg voor grotere groepen minder toegankelijk en betaalbaar wordt. Dit vraagt om fundamenteel andere keuzes in de manier waarop we ons zorgstelsel hebben vormgegeven.”

Betere aansluiting

DSW stelt voor om de contracten voortaan te laten sluiten door de twee preferente zorgverzekeraars in een regio en de andere zorgverzekeraars deze te laten volgen. Hierdoor kan beter aansluiting worden gevonden bij de regionale situatie en regioplannen.

DSW pleit ervoor om op korte termijn de bekostiging van de zorg niet meer op productie te baseren, maar op het toegankelijk houden van de zorg. Zo zou een groot deel van de dbc-systematiek in de ziekenhuiszorg kunnen worden afgeschaft en vervangen worden door meerjarige beschikbaarheid- en budgetbekostiging: “Laten we stoppen met de dbc’s. VWS moet gewoon die knoop doorhakken.”

Ergernis over Kamerdebatten

De Groot ergert zich aan de politiek. In de verkiezingsprogramma’s staan altijd best goede ideeën over de zorg, vindt hij, maar als het kabinet eenmaal regeert ziet hij daar weinig van terug in de praktijk. “Ik stoor me aan de debatten in de Tweede Kamer. Het lijkt wel of Den Haag helemaal niet de urgentie voelt. Dat ze niet zien dat productieprikkels averechts werken en dat er maatregelen moeten komen om de ouderenzorg te verbeteren.”

Hij is van mening dat de politici te weinig “met de voeten in de klei staan” en weten wat ècht nodig is. De Groot mist ook de idealen en een gedegen meerjarenvisie over hoe het verder moet: “De politiek vind ik vooral korte-termijnmarketing.”