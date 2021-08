Duitse autoriteiten hebben 100 miljoen prikken toegediend

Duitsland is de grens van 100 miljoen toegediende coronaprikken gepasseerd. De jongste cijfers laten zien dat 59,4 procent van de bevolking, oftewel zo’n 49,4 miljoen mensen, volledig is gevaccineerd. 64,4 procent heeft minstens één prik gehad.

Dinsdag werden ruim een kwart miljoen doses toegediend, waarmee het totaal steeg naar 100,2 miljoen. Iedereen vanaf 12 jaar komt in aanmerking voor vaccinatie.

Zestigplussers

De opkomst is tot nu toe het grootst onder de zestigplussers. De eerste prikken waren voor ouderen toen de vaccinatiecampagne in december begon. Van die groep is 83,3 procent volledig geprikt.

Onder de volwassenen tot en met 59 jaar is dat nu 63 procent. Van de 12 tot en met 17-jarigen heeft 18,6 procent alle benodigde prikken gehad. 28,5 procent van deze leeftijdsgroep heeft minstens één vaccindosis gehad. (ANP)