Duitse ziekenhuizen staan op omvallen door hoge energieprijzen

Duitse ziekenhuizen moeten mogelijk de deuren sluiten door de hoge energieprijzen, waarschuwt de Duitse minister voor Gezondheid Karl Lauterbach. “Als we niet snel en echt drastisch reageren, komen er sluitingen”, laat hij weten aan de Duitse omroep ARD .

Net zoals in Nederland kampen de Duitse zorginstellingen niet alleen met stijgende energieprijzen, maar ook met stijgende materiaalkosten. Volgens de Duitse branchevereniging voor ziekenhuizen is er in totaal zo’n 15 miljard euro nodig om de hogere energierekeningen en de hogere materiaalkosten te betalen.

Liquiditeit

Volgens Lauterbach staat dat bedrag nog helemaal niet vast omdat niemand de energieprijzen kan voorspellen, maar hij ziet wel dat er ingrijpende liquiditeitsproblemen dreigen bij de ziekenhuizen. Hij voert gesprekken over financiële steun met minister van Financiën Christian Lindner, maar hij kan geen zekerheden afgeven over de steun. Hij merkt op dat niet voor elk onderdeel van de maatschappij een speciaal fonds kan komen om de hogere prijzen te financieren.