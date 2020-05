Duitsland beschermt medische sector tegen overnames van buiten EU

Berlijn wil daarmee voorkomen dat te midden van de coronapandemie medische kennis of productie van medisch toebehoren verloren gaat.

Amendement

Door de aanpassing zijn Duitse medische ondernemingen het verplicht te melden als bedrijven van buiten Europese Unie een belang van 10 procent of meer willen verwerven. Die regel gaat onder andere gelden voor producenten of ontwikkelaars van medicijnen, beademingsapparaten en beschermingsmiddelen als mondkapjes.

“Met dit amendement zijn we er zeker van dat we overnames van kritieke bedrijven in de medische sector signaleren en kunnen controleren”, zegt minister van Economische Zaken Peter Altmaier. “De actuele coronacrisis laat zie hoe belangrijk de eigen productiecapaciteit in Duitsland en Europa kan zijn.” (ANP)