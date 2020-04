Duitsland heeft nog zeker 15.000 bedden vrij op intensive care

Meerdere patiënten uit Nederland zijn al overgeplaatst naar een ziekenhuis in Duitsland. Tot nu toe namen Duitse ziekenhuizen 119 coronapatiënten uit andere landen van de Europese Unie op, waarvan 85 uit overbelaste Franse klinieken en tientallen uit Italië. De Duitse regering heeft ook Spanje aangeboden zieken op te nemen.

Voldoende voor twee weken

Volgens de organisatie van Duitse ziekenhuizen is het aantal plekken voor intensieve zorg inmiddels verhoogd van 28.000 naar zo’n 40.000, melden Duitse media. Ongeveer 2000 ic-bedden zijn bezet door coronapatiënten. Rond 30.000 plekken op de ic hebben een beademingsapparaat, dat vaak nodig is bij de behandeling van ernstige coronagevallen. De ziekenhuisorganisatie gaat ervan uit dat dit zeker voldoende is voor de komende twee weken. Door de verschuiving van niet-noodzakelijke behandelingen is sowieso een groot aantal bedden in ziekenhuizen vrijgekomen. (ANP)