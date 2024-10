Duitsland sluit honderden ziekenhuizen

De Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach gaat de medische zorg hervormen. In Bild am Sonntag zegt hij: “Het is vrij duidelijk dat we uiterlijk over tien jaar een paar honderd ziekenhuizen minder zullen hebben.”

Hij noemt een aantal redenen: personeelstekort, teveel lege bedden, veel verliesgevende ziekenhuizen en matige kwaliteit van de zorg. Onderdeel van het plan is om de hoogcomplexe zorg te concentreren.

Vooral in het westen en in veel grote steden zullen ziekenhuizen dichtgaan. “De gebouwen krijgen een andere bestemming of zullen niet langer alle diensten aanbieden”, verwacht Lauterbach. De ziekenhuizen in minder bevolkte regio’s krijgen juist meer geld om te overleven.

Onnodige sterfgevallen

Lauterbach vertelde de Duitse krant dat door de sluiting van ziekenhuizen de kwaliteit uiteindelijk zal verbeteren. Hij zei dat de reorganisatie ook nodig is vanwege teveel onnodige sterfgevallen in de ziekenhuizen: “De hervorming zal helpen om ongecontroleerde sterfgevallen in ziekenhuizen te voorkomen.”

Duitsland heeft ruwweg 1700 ziekenhuizen, waarvan er veel verlies maken. De minister heeft ook aangekondigd dat de financiering van het zorgstelsel zal worden gewijzigd: hoe is nog onduidelijk. De hervorming moet vanaf 2029 geleidelijk worden ingevoerd.