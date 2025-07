BOOS: Groeiende kwaliteitsproblemen in hardgroeiende cosmetische zorgsector

Alex / stock.adobe.com

Naast het uitdiepen van de zaken van een gedupeerde patienten van de Amsterdamse aanbieders Boerhaave kliniek en Clinic63, bij wie de nazorg na medische fouten zwaar tekort heeft geschoten, doet BOOS onderzoek naar de macro-ontwikkelingen in de Nederlandse cosmetische zorg.

De wereldwijde vraag naar cosmetische ingrepen neemt al jaren toe, mede onder invloed van social media. En dus ook in Nederland. Maar tegenover die hard stijgende vraag staat maar een beperkt aantal bekwame behandelaren dat niet snel genoeg toeneemt.

Capaciteitsgebrek

De vraagstijging resulteert in een forse toename van het aantal bedrijven in deze medische sector – met 400 in de laatste vijf jaar, naar nu bijna 1100 in totaal, haalt BOOS uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Maar al die klinieken kunnen nooit voldoende gekwalificeerd personeel op de benen brengen.

In de uitzending komt plastisch chirurg dr. Ali Pirayesh aan het woord, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC). Pirayesh benadrukt in een interview dat de IGJ zich bij het toezicht op de cosmetische sector vanwege gebrek aan capaciteit moet beperken tot calamiteiten.

Alle spelers in deze branche moeten zich houden aan het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg, waar de richtlijnen voor kwalitatief goede cosmetische zorg in staan.

Gebrekkige regelgeving

Dit Kwaliteitskader is echter te beperkt als te gaat om de bevoegdheid en bekwaamheid van artsen in de cosmetische sector. En omdat de sector er de afgelopen jaren niet in is geslaagd om tot uitbreiding van deze richtlijnen te komen, heeft de resulterende gebrekkige regelgeving tot gevolg dat artsen die geen chirurg zijn binnen de Wet BIG toch chirurgische ingrepen kunnen doen.

NVPEC-voorzitter Pirayesh: “Er zijn de afgelopen jaren sessies met VWS geweest, waarin we hierover hebben gesproken. Er is uiteindelijk een kwaliteitskader opgesteld door het Zorginstituut waarin bekwaamheidseisen werden opgesteld: Level 1-behandelingen mogen door vrijwel elke arts worden gedaan; level 3-behandelingen alleen door medisch specialisten.

“We hadden over de in de middengroep (level 2) discussie met een groep artsen die wilden kunnen snijden. Wij hebben toen toegegeven dat we ze deels zouden opleiden om bijvoorbeeld kleine huidsexcisies te doen, zodat dit veilig mogelijk zou zijn.”

Bevoegd is bekwaam

Maar niemand hield zich daaraan, want voor behandelen geldt gewoon de Wet BIG: bevoegd is bekwaam. Dus we zagen ooglidcorrecties, buikwandcorrecties, facelifts etcetera gewoon weer her en der op de websites aangeboden worden waar geen medisch specialisten werkzaam waren.”

Er zijn sindsdien Kamervragen over het onderwerp geweest, waarvanuit de overheid de sector heeft opgeroepen hernieuwde bekwaamheidseisen op te stellen.

Commerciële belangen

Pirayesh: “Dus we zijn weer bezig om te kijken of we wat stringentere kwaliteitseisen kunnen neerleggen. Maar zolang de Wet BIG in zijn huidige vorm blijft bestaan, hoeft me zich daar niet aan te houden. En als je dan geld kan verdienen, waarom zou je dat dan doen?”

Pirayesh schetst een beeld van toenemende commerciële belangen: “Venture Capitalists of andere geldschieters proberen in toenemende mate klinieken op te zetten waar ze artsen voor werven die misschien net klaar zijn met hun opleiding. En die kunnen ze dan tegen een beduidend lager bedrag patiënten laten behandelen.”