Duizeligheidsspreekuur in het Noorden

KNO-arts Simon Geerse en neuroloog Anneke Zorgdrager van Treant zijn de initiatiefnemers. “Duizeligheid is een onderwerp dat actueler wordt. Met de vergrijzing zien we steeds meer mensen die er last van hebben.”

Multi disciplinair

KNO-arts Geerse werkt sinds 2022 bij Treant en was daarvoor in het Amsterdam UMC betrokken bij het duizeligheidscentrum aldaar. “Naast oorheelkunde, is mijn tweede aandachtsgebied duizeligheid. De nood is hoog bij patiënten, die soms al jaren zoeken naar een oorzaak. Ze zijn al op verschillende plekken geweest, maar ze houden hun klachten en blijven in onwetendheid.” Neuroloog Zorgdrager droomt al jaren van dit multidisciplinair duizeligheidsspreekuur. “Door een multidisciplinaire aanpak kan de duizeligheid vanuit verschillende invalshoeken worden beoordeeld, wat ten goede komt aan de diagnostiek en het uiteindelijke behandeladvies.”

Diagnose

Allereerst vullen patiënten voorafgaand aan hun bezoek een paar vragenlijsten in. Vervolgens bezoeken ze op één dag de KNO-arts, de neuroloog en krijgen ze een uitgebreid evenwichtsonderzoek. ‘Dit onderzoek is vrij intensief en duurt zo’n twee uur. Er worden allerlei testen uitgevoerd die kunnen bijdragen aan het stellen van de diagnose. Zo krijgen patiënten warm en koud water in de oren gespoten, waarmee we de evenwichtsorganen prikkelen. Ook doen we testen van de hersenen, een hyperventilatietest en een bloeddruktest’, vertellen de artsen. Aan het einde van de dag is er een multidisciplinair overleg.

In de meeste gevallen komt daar uit waar het aan ligt. De specialist kan dan verdere onderzoeken voorstellen, zoals een MRI-scan of een doorverwijzing naar een audiologisch centrum. Of meteen overgaan tot behandeling, bij bijvoorbeeld een gespecialiseerd fysiotherapeut.