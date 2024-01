Duizenden wachten op plekje bij Beschermd Wonen

Duizenden mensen in Nederland wachten op een plek in een locatie voor Beschermd Wonen, aldus KRO-NCRV’s Pointer op basis van eigen onderzoek. De wachttijden kunnen oplopen tot meer dan twee jaar.

Beschermd Wonen is bedoeld voor 18-plussers met psychische problemen die nog niet zelfstandig kunnen wonen, maar ook niet in een ggz-instelling horen. Bij Beschermd wonen krijgen ze hulp bij het dagelijks leven. De bedoeling is de cliënten klaar te stomen voor het op zichzelf wonen in een eigen huis.

Wachttijd

De wachttijd varieert van enkele weken tot zelfs twee jaar of langer bij aanbieders in onder meer centrumgemeenten Haarlem, Arnhem en Den Haag. Er bestaat geen wettelijk maximum aan de tijd dat mensen op een wachtlijst mogen staan. (ANP)