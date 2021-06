Dunavast en Sonneborgh bundelen krachten

Dunavast neemt een meerderheidsbelang in Sonneborgh en investeert circa 250 miljoen euro in vijf jaar. Daarmee willen beide partijen de plannen van in totaal 300 miljoen euro voor toekomstige projecten en beleggingen realiseren.

Sinds 2007 richt Dunavast zich op Nederlandse beleggingen in hoogwaardige vastgoedprojecten, in de sectoren wonen, zorg en food. Zorgvastgoed is sinds enige jaren een speerpunt en die sector groeit snel.

Financiële slagkracht

Sonneborgh ontwikkelt sinds 1997 zorgvastgoed en investeert sinds 2015 actief in deze sector door het initiëren van vastgoedbeleggingsfondsen voor particuliere beleggers. Met de samenwerking bundelen Dunavast en Sonneborgh hun financiële slagkracht, kennis en netwerk waardoor de grootste ontwikkelaar en belegger in Nederlands zorgvastgoed ontstaat, stellen beide partijen.

Cijfers van de rijksoverheid laten zien dat er een zeer groot en snelgroeiend tekort is aan geschikte woningen voor ouderen. Bevolkingsprognoses van het CBS bevestigen dat het aantal 75-plussers verdubbelt naar 2,95 miljoen in 2050. Het aandeel van deze groep binnen de totale samenleving neemt zelfs toe van 8,5 naar 15 procent.

“De vraag vanuit de markt naar zorgvastgoed is ongekend groot”, zegt Aart Jan Verdoold, CEO van Dunavast: “Er ligt een omvangrijke taak bij met name lokale overheden om hier ruimte voor te creëren. Met de expertise van Sonneborgh blijft het niet bij het investeren in zorgvastgoed maar kunnen we vanuit de wensen van de klant op zoek naar een juiste ruimte.” Dunavast is hierbij een mogelijke financieringspartner.