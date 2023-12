‘Duurzaamheidsonderwijs cruciaal voor groenere zorgsector’

Tijdens de themamiddag ‘onderwijs voor planetary health’ kwamen zorgprofessionals, wetenschappers, docenten, opleidingsdirecteuren en studenten samen over de rol van onderwijs binnen een groenere zorgsector. “De conclusie? Op zichzelf staande kennis over duurzame zorg zet onvoldoende zoden aan de dijk. Een duurzame zorgsector is onderdeel van een duurzame samenleving en kan die rol alleen vervullen als het onderwijs de vorming en ervaring biedt om de gezondheid van mens en planeet te bevorderen”, aldus Egid van Bree, arts-onderzoeker en bestuurder van de Groene Zorg Alliantie.

Passende zorg

Verschillende deskundigen kwamen aan het woord, waaronder SanYuMay Tun, onderzoeker in Oxford en penvoerder van het curriculum voor duurzame zorg in het Verenigd Koninkrijk. Zij stelt dat er te veel niet-passende zorg wordt geleverd. “Soms met gezondheidsschade voor de patiënt en vrijwel altijd met schade voor de planeet als gevolg. Door Planetary Health als systeemcontext in het zorgonderwijs te verweven, wordt duurzame zorg een logisch handelingsperspectief.”

Arjen Wals, hoogleraar transformatief leren voor sociaal-ecologische duurzaamheid in Wageningen, hield de aanwezigen een spiegel voor. “Er is een ‘whole hospital’ of ‘whole healthcare approach’ nodig met ruimte voor complexe vragen en onzekere antwoorden. Daarbij kan in ‘living labs’ in de dagelijkse praktijk geëxperimenteerd worden met duurzaamheidsvraagstukken en vindt al vroeg een actieve rol in de maatschappij plaats. Leiderschap en ethos voor gezondheidsbevordering ontwikkelen de studenten gaandeweg.”

GREENER

GREENER is een multidisciplinaire expertgroep die zich inzet om duurzaamheid in te bedden in gezondheid- en zorgopleidingen. De groep bestaat uit studenten, zorgprofessionals en wetenschappers met expertise en ervaring op het gebied van Planetary Health en onderwijs.