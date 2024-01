Duurzame doktersjassen bij Noordwest Ziekenhuisgroep

Noordwest Ziekenhuisgroep stapt als eerste ziekenhuis in Nederland over op circulaire werkkleding. De traditionele witte ziekenhuiskleding, gemaakt van polyester en katoen, heeft het einde van zijn levensduur bereikt en maakt plaats voor een innovatieve en duurzame variant.

Noordwest Ziekenhuisgroep vervangt nu volledig de oude doktersjassen door nieuwe jassen. Naast de doktersjassen zijn ook de lab-jassen, warmte jassen en de koksbuizen al met dit materiaal gemaakt. Uiteindelijk gaat Noordwest over op circulaire dienstkleding voor alle medewerkers.

Circulaire kleding

De nieuwe jassen zijn gemaakt van de innovatieve Retex-stof. Deze stof bestaat voor 33 procent uit oude ziekenhuiskleding, 33 procent uit gerecycled polyester afkomstig van de afvalindustrie en PET-flessen, en 34 procent uit biologisch katoen.

Duurzame doelstellingen

De overgang naar circulaire doktersjassen draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen van de Green Deal 3.0 Duurzame Zorg. Doel daarbij is het primair grondstofgebruik met 50 procent te verminderen in 2030 en uiteindelijk te streven naar maximaal circulaire zorg in 2050.

Deze stap draagt bij aan het verminderen van de afvalberg, het hergebruik van oude ziekenhuiskleding en grondstoffen, besparing van water en energie, en stimuleert de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door hun werkzaamheden in een sociale werkplaats.