DZ opent nieuwbouw CRN en Borstcentrum

Dat meldt het Deventer Ziekenhuis (DZ) op haar website. De bouw begon in het najaar van 2020. De nieuwbouw heeft grotere wachtruimtes, bredere tunnels voor de MRI’s en CT’s en er is meer privacy doordat de stromen van poliklinische en klinische patiënten nu gescheiden worden. In het nieuwe centrum is de doorlooptijd flink verkort, zo laat DZ weten.

Er is nu een directe toegang van de Spoed naar radiologie. Ook zijn er nieuwe werkplekken, een nieuwe ontvangstruimte en vergaderkamers gecreëerd. Voordeel is dat het Borstcentrum en radiologie nu naast elkaar zitten, zegt DZ. “Voorheen moesten patiënten weleens van de ene plek naar de andere voor een diagnose of gesprek. Nu speelt het gehele diagnoseproces zich op één plek af. Alle apparatuur is aanwezig en er zijn spreekkamers. Het is dokter naar patiënt in plaats van patiënt naar dokter. Groot voordeel is dat radiologen en oncologen nu direct met elkaar kunnen overleggen.”