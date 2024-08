E-health-aanbieders Embloom en Stichting Mirro werken samen

Het e-health aanbod van Mirro is voortaan beschikbaar via het e-health platform van Embloom. De e-health programma’s van Mirro richten zich op specifieke thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg, zoals alcohol, eenzaamheid, werkstress en piekeren. In totaal zijn er 28 e-health programma’s van Mirro geïntegreerd in het platform van Embloom.

Embloom is actief in Nederland, België en Duitsland en bedient bijna 2500 organisaties en jaarlijks meer dan 270.000 patiënten en cliënten. Vanuit Maastricht werken 35 specialisten dagelijks aan toegankelijke en toekomstbestendige gezondheidszorg. Sinds 2024 maakt Embloom onderdeel uit van Health Cloud Initiative.

Stichting Mirro biedt online programma’s, gericht op het versterken of herstellen van mentale gezondheid. Via werkgevers, onderwijsinstellingen en verzekeraars zijn de Mirro programma’s toegankelijk voor meer dan 4 miljoen medewerkers, studenten en verzekerden.