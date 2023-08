E-health houdt zorgpersoneel met fysieke beperking aan het werk

Met subsidie uit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) schaalde Zorgwaard beeldzorg op, met daarbij een centraal beeldzorgteam.

Beeldzorgteam

Tijdens het SET-project implementeerden Zorgwaard beeldzorg, met daarbij een centraal beeldzorgteam. Dit is een team dat vanaf kantoor werkt en consulten met cliënten via beeldbellen verzorgt. Denk aan ondersteuning bij dagstructuur, medicatie-inname of wondzorg. Waar het personeel bijvoorbeeld anders drie keer per dag langs ging bij een cliënt om medicatie toe te dienen, kan dit nu op afstand gebeuren.

Zorgpersoneel uit ziektewet

“In ons beeldzorgteam hebben vier van de zes medewerkers een fysieke beperking. Dankzij de beeldzorgoptie kunnen wij deze gekwalificeerde personeelsleden toch aan het werk houden”, vertelt Aafke de Vrij, projectleider innovatie en ontwikkeling bij Zorgwaard.

De Vrij noemt als voorbeeld: “Wij hebben een medewerker met versleten knieën, waardoor bukken en lopen lastig is. Deze medewerker belandde veelvuldig in de ziektewet. Inmiddels is diegene voor de volledige contracturen ingezet bij het beeldzorgteam en daarmee volledig uit het verzuim.”

Voordelen voor cliënten

Ook voor cliënten van Zorgwaard heeft beeldzorg voordelen. Zo blijkt uit onderzoek dat zij beeldzorg als warmer en persoonlijker ervaren. Daarnaast biedt beeldzorg meer vrijheid. Voorheen zaten cliënten soms te wachten tot de zorgverlener langskwam en nu vindt het consult altijd op een vaste, afgesproken tijd plaats.

Ook zorgt de tablet voor meer eigen regie dankzij de agenda-functie, het aanleren van online bankieren, boodschappen doen of het uitvoeren van fysio oefeningen met bewegingsfilmpjes. Tenslotte zorgt de tablet ook voor entertainment en sociale interactie. Cliënten kunnen bijvoorbeeld spelletjes doen, filmpjes kijken op YouTube en bellen met familie of kennissen.