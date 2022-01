E-healthmonitor: zorgverleners melden hogere werkdruk door digitale zorg

Alle zorgsectoren hebben in 2021 meer gebruik gemaakt van digitale zorg dan in 2019. Dat blijkt uit de nieuwe versie van de E-healthmonitor. Patiënten en zorgverleners zijn over het algemeen positief over deze ontwikkeling, maar lopen ook tegen problemen aan. Zo ervaren zorgmedewerkers een hogere werkdruk door digitale zorg. Dat is vooral bij huisartsen het geval, meer dan de helft van hen geeft dat aan.

De jaarlijkse E-healthmonitor geeft de actuele stand van zaken wat betreft het aanbod en gebruik van digitale zorg. Het digitale contact neemt mede door de coronacrisis enorm toe, zo blijkt uit de meest recente versie die vandaag werd gepresenteerd tijdens de opening van de Slimme Zorg Estafette. Wat ook opvalt is dat steeds meer zorgorganisaties een patiëntportaal aanbieden. Bij huisartsen steeg dat percentage van 42 procent in 2019 naar 79 procent in 2021.

Kennis en werkdruk

Daarnaast moet de kennis van zorgmedewerkers en zorggebruikers over digitale zorg omhoog en moet digitale zorg toegankelijker en gebruiksvriendelijker worden. In de monitor staat dat zorgverleners een hogere werkdruk ervaren door de inzet van digitale zorg. In hun beleving is het iets wat de patiënten meer regie geeft, maar hen zelf vooral meer werk oplevert. Net iets meer dan de helft van de huisartsen (51 procent) geeft dat aan in het onderzoek. Ook 38 procent van de medisch specialisten rapporteert een hogere werkdruk. Er zijn ook zorgmedewerkers die juist een verlaging van de werkdruk melden, maar dat percentage ligt aanzienlijk lager.

Andere financiering

Om digitale zorg in de toekomst beter te benutten, is het volgens de monitor noodzakelijk om de zorg anders te organiseren. Een verandering in financiering zou veel kunnen bijdragen aan de inzet van e-health, schrijver de onderzoekers. Voor de editie van volgend jaar beloven de makers “verdiepend onderzoek te doen naar kosten en financiering van digitale zorg en de impact hiervan op zorgorganisaties”.