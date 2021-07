E-nose voorspelt sterfte bij ondervoede kinderen

Een kinderarts en een kinderarts MDL uit het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC willen een zogenaamde ‘e-nose’ – die oorspronkelijk bedoeld was voor het opsporen van biochemische wapens – inzetten om de prognose te voorspellen van ernstig ondervoede kinderen in ontwikkelingslanden. De volgende stap is de inzet van deze technologie in ‘high resource’-landen als Nederland.

De basis van de techniek zit in de ontlasting van kinderen, schrijft website Mednet. Deeltjes daarin zijn een afspiegeling van de samenstelling van de microbiota. Daarmee kunnen metabole veranderingen worden opgespoord die een indicatie geven voor ernstige ondervoeding. Analyse van deze deeltjes door een e-nose kan het risico op overlijden voorspellen. De e-nose werd oorspronkelijk gebruikt voor ademanalyse, maar is omgebouwd voor ontlasting en vervolgens is een ‘poep-database’ opgebouwd die met de elektronische neus werd besnuffeld.

Tbc

Toen de experimenten bruikbare resultaten gingen opleveren, hebben de artsen de techniek ingezet bij kinderen in Malawi. In de studie zijn deeltjesprofielen vergeleken van 19 ernstig ondervoede kinderen die binnen zes dagen na ziekenhuisopname zijn overleden en 38 kinderen die na opname weer naar huis konden. Dat leidde tot bruikbare voorspellingen. Al is er meer onderzoek nodig om te kijken wat de rol is van microbiota en welke rol ontstekingsprocessen in de darmen spelen. In het vervolgonderzoek willen de artsen de e-nose toepassen op vijfhonderdsamples van verschillende groepen kinderen. Daarnaast wordt gekeken of de e-nose tbc kan opsporen.

Handheld

Het voordeel van de e-nose in landen als Nederland ligt in de toepassing bij preventie en vroege detectie. Apparaten om ontlasting te analyseren zijn nu nog heel groot. De inzet van handzame machientjes maakt diagnostiek veel makkelijker en minder belastend voor het kind. Mogelijk kunnen ook verpleegkundigen of ouders de handheld-apparaatjes hanteren. Hoe meer data er opgeslagen wordt, hoe betrouwbaarder de algoritmes worden.