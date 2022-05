Ecd-koppeling verlicht regeldruk Laurens-medewerkers

De nieuwe technische koppeling is het resultaat van een co-creatie project, waarin de vraag ‘Hoe kunnen we processen samenbrengen en minder complexiteit bieden aan de zorgprofessional?’ centraal stond. Na verkenning en conceptuele uitwerking is in samenwerking met Nedap een technische projectteam opgezet voor de implementatie van de koppeling.

Overdracht zorgdossier

De technische koppeling met het ecd was een wens van beide partijen, omdat beide systemen complementair aan elkaar zijn. Door de technische koppeling zal een bestelling vanuit duxxie.nl automatisch worden teruggekoppeld naar het zorgdossier van de cliënt. Dat zorgt ervoor dat het zorgdossier up to date blijft zonder administratieve handelingen door de zorgprofessional. Daarnaast wordt het bestelproces ook efficiënter en minder foutgevoelig; cliëntgegevens worden opgehaald vanuit de bron, het zorgdossier.

Vanaf deze maand werken de negentig thuiszorgteams van Laurens met de duxxie.nl app.