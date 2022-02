Echocardiografie Academie van start voor migranten met medische achtergrond

Cardiologie Centra Nederland (CCN) en Amsterdam UMC lanceren vandaag de Echocardiografie Academie. De academie is gericht op nieuwkomers in Nederland met een medische achtergrond en helpt hen de noodzakelijke papieren te krijgen om bij CCN en Amsterdam UMC aan de slag te gaan als echocardiografist. De eerste groep start op 1 april dit jaar.

De zorg kampt met een groot tekort aan echocardiografisten. “Tegelijkertijd zien we een groep nieuwkomers in Nederland die heel graag aan de slag wil in onze sector. In het land van afkomst hebben zij al een medische opleiding doorlopen, maar het is voor hen bijzonder lastig om die diploma’s in Nederland erkend te krijgen”, vertelt Aernout Somsen, cardioloog en medeoprichter van Cardiologie Centra Nederland.

Geen BIG-registratie nodig

Voor het beroep van echocardiografist is geen BIG-registratie nodig, zoals voor veel andere beroepen in de zorgsector wel het geval is. “Met onze Echocardiografie Academie creëren we daardoor een mooie kans voor deze groep om te werken in de zorg en helpen hen bij hun verdere integratie in de samenleving. Tegelijkertijd dringen we het tekort aan echocardiografisten met ons initiatief terug.”

Op de website van Cardiologie Centra Nederland zijn inmiddels de vacatures voor ‘Echocardiografist in opleiding’ geplaatst. Tijdens de opleiding worden de deelnemers door CCN en Amsterdam UMC geschoold in onder meer anatomie, fysiologie, pathologie en embryologie van het hart. De opleiding duurt in totaal 7 maanden en bestaat uit een combinatie van theorie- en praktijkonderwijs en zelfstudie. Voor kandidaten is een Nederlands taalniveau van B1 of hoger vereist.

Tijdens opleiding in dienst

Tijdens de opleiding komen de kandidaten in dienst bij Cardiologie Centra Nederland. Cardioloog Michiel Winter van Amsterdam UMC: ”Wij kijken uit naar de samenwerking met nieuwkomers. Het mes snijdt aan twee kanten. Nieuwkomers krijgen de kans te werken binnen hun eigen vak en wij profiteren van nieuwe kennis en hun ontwikkeling. Een geweldige win-win-situatie.”