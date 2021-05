Eddy van Doorn: ‘Reinier van Arkel schijft hopelijk net zwarte cijfers’

Het meest trots is Van Doorn op de veerkracht van zijn personeel, zegt hij in het interview. “Corona heeft er flink ingehakt het afgelopen jaar. Door het tijdelijk op slot draaien van bijvoorbeeld de dagbesteding viel zorg weg voor cliënten en hadden we minder inkomsten. De omschakeling naar het digitale werken leidde tot meer uitgaven. Corona kost ons zeker een miljoen euro. Het is voor ons in die zin een verloren jaar. De komende jaarrekening laat hopelijk nog net zwarte cijfers zien. Geen grote schade dus maar we hebben zorginhoudelijk niet door kunnen groeien. We hebben plannen moeten bijstellen.”

Tegelijkertijd heeft corona volgens Van Doorn ook voor nieuwe inzichten gezorgd. “Digitale afspraken hebben ook voordelen. Deze contacten zijn ook voor veel cliënten makkelijker in te passen omdat er geen reistijd is. En corona bracht de oude ‘handelsgeest’ binnen de instelling weer tot leven. Zoals die van onze oprichter: koopman Reinier van Arkel. We lieten zelf containers met mondkapjes en andere materialen uit China komen, zijn zelf gaan testen en hebben een kinderopvang geopend. Allemaal om het schip drijvende te kunnen houden.”