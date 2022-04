Eelco Blaauw nieuwe directeur Pensioenfonds Huisartsen

Eelco Blaauw is per 1 februari gestart als directeur van het bestuursbureau van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH). Hij volgt Alex de Waal op.

Blaauw studeerde fiscale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij startte als pensioenadviseur bij een verzekeringsbedrijf en werkte vervolgens bij het collectieve pensioenbedrijf van Reaal en bij SNS Bank. Blaauw komt van de Stichting Pensioenfonds SNS Reaal waar hij directeur was.

Nieuwe pensioenregeling

De nieuwe SPH-directeur start bij het huisartsenpensioenfonds in een dynamische periode. Er wordt momenteel een nieuwe pensioenregeling ontwikkeld, de governance van SPH is in transitie en het pensioenfonds is begin dit jaar overgestapt naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie.

Blaauw neemt het stokje over van Alex de Waal, die sinds november 2014 directeur was van het pensioenfonds voor huisartsen.