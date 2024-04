Een derde verpleegkundigen schrijft zelfzorgmedicatie voor

Het aandeel van de verpleegkundigen dat aangaf zelfzorgmedicatie voor te schrijven is gestegen van 3,9 procent in 2012 naar bijna 30 procent in 2022, meldt Nivel in een onderzoek.

Sinds ongeveer tien jaar is het uitschrijven van recepten toegestaan binnen het eigen vakgebied voor verpleegkundigen gespecialiseerd in diabetes, oncologie of astma en COPD en voor verpleegkundig specialisten.

Waar meer verpleegkundigen aangaven zelfzorgmedicatie voor te schrijven, gold dat echter niet voor medicatie waar een recept voor nodig is. Het aandeel van de verpleegkundigen dat receptplichtige medicatie voorschreef was in 2022 (12 procent) nagenoeg gelijk aan het aandeel in 2012 (13,7 procent).

“Tegen de verwachting in vonden we wel een stijging in het aantal verpleegkundigen dat zelfzorgmedicatie voorschrijft, maar niet voor medicatie op recept”, Renate Wit, onderzoeker bij Nivel. “Dit terwijl sinds 2014 gespecialiseerde verpleegkundigen ook medicatie mogen voorschrijven.”