Een op de acht Nederlanders vindt abortuswetgeving te soepel

Van alle ondervraagden gaf zo’n 12 procent aan de geldende regelgeving ’te soepel’ of ‘veel te soepel’ te vinden. Tegelijkertijd vindt iets meer dan de helft van de Nederlanders het huidige abortusbeleid juist goed. Dat percentage is gelijk voor mannen en vrouwen. Deelnemers aan de enquête konden deze invullen van 15 tot 23 juni.

SGP-stemmers

Vooral onder SGP-stemmers vinden relatief veel mensen de huidige wetgeving te soepel of veel te soepel. 86 procent van de ondervraagden die aangeven SGP te stemmen gaat voor een van die opties. Ook een aanzienlijk deel van de deelnemers die op Forum voor Democratie stemmen is die mening toegedaan: 33 procent. Verder is onder mensen die op de ChristenUnie (23 procent), PVV (19 procent) en JA21 (14 procent) stemmen het percentage dat de wetgeving te soepel vindt relatief hoog.

Te streng

Bijna een kwart van alle ondervraagden vindt de huidige regelgeving juist te streng. Vooral jongvolwassenen (mensen van 18 tot 35 jaar) gaven in de enquête aan de geldende abortuswet te streng of veel te streng te vinden (bijna 36 procent). Vooral in Groningen, Noord-Holland en Utrecht wonen relatief veel mensen die dit stellen. Dat zijn ook de provincies waar relatief gezien de meeste jonge mensen wonen.

24 weken

In Nederland mag een abortus worden uitgevoerd tot 24 weken in de zwangerschap. Daarna kan een zwangerschap alleen worden afgebroken als daar zwaarwegende medische redenen voor zijn, zoals bijvoorbeeld wanneer de baby niet levensvatbaar blijkt. Op dit moment geldt nog een verplichte bedenktijd van vijf dagen vanaf het gesprek met een arts. Die verplichting vervalt, naar verwachting per 1 januari 2023.

VS

In de Verenigde Staten hebben de conservatieve rechters in het Hooggerechtshof vorige week het federale recht op abortus van tafel geveegd. Dat betekent dat in een deel van de staten abortus in veruit de meeste of alle gevallen zal worden verboden. Internationaal kwam er veel kritiek op de uitspraak. (ANP)