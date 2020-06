Een op de tien komt niet opdagen voor gratis coronatest

Een op de tien personen die een afspraak had voor een gratis coronatest, komt niet opdagen. Dit terwijl anderen dagen moeten wachten tot er een plek is. Dat zegt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Uiteenlopende redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen, zo kan een coronapatiënt zieker zijn geworden, aldus de GGD.

Een ‘no show’ van tien procent betekent dat er meer dan 200 mensen niet kwamen opdagen. Inmiddels staat het percentage positief geteste personen op vijf procent. Maar de GGD Rotterdam-Rijnmond stelt dat het te kort dag is om al conclusies te trekken over dit cijfers. Niet alle uitslagen zijn al binnen, dat kan tot 48 uur duren, schrijft PCZ.

Opschalen

Het aantal testen dat wordt afgenomen stijgt snel in de regio Rotterdam. Op woensdag 3 juni kwamen er 471 bezoekers langs, en een dag later waren dit er 200 meer. De GGD kan opschalen tot 1820 testen per dag. Het blijft gissen of de demonstratie tegen racisme bij de Erasmusbrug tot een toestroom zal leiden.