Een op de vijf zorgmedewerkers heeft slaapklachten

Dat blijkt volgens De Telegraaf uit onderzoek van Stichting IZZ, het ledencollectief dat zich inzet voor de gezondheid van zorgprofessionals. “Een schrikbarend hoog aantal”, stelt Anouk ten Arve van IZZ. De stichting onderzoekt jaarlijks in samenwerking met de Universiteit Utrecht hoe het werken in de zorg wordt ervaren en hoe dit verband houdt met gezondheid en welzijn.

Uit dit onderzoek blijkt dat zorgmedewerkers bijzonder slecht slapen. “Hierdoor raken ze emotioneel en lichamelijk uitgeput”, zegt Ten Arve tegen de krant. En dat is zorgelijk, want bijna de helft van de zorgmedewerkers die slecht slaapt, heeft het afgelopen jaar verzuimd (46 procent) en meer dan één op de tien (11,6 procent) zorgprofessionals is van plan de zorgsector te verlaten. (ANP)